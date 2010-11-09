Galit

Галина Гельман Galit

 
48 летИзраиль/Тель-Авив
13 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад

Имею украинское филологическое образование(университет). Пишу одинаково грамотно как по-русски, так и по-украински. Могу делать переводы.

В Израиле окончила колледж, свободно владею ивритом, т.е. могу делать переводы с иврита.

Также могу переводить с английского.

Могу корректировать и редактировать текст.

Грамотна, ответственна, подхожу серьёзно и творчески ко всем поставленным задачам.

Свои тексты также могу оформлять своими же фотографиями.

Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
от $1
от 2 дней
#1107
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#3140
Переводы
нет отзывов
от $1
от 2 дней
#3196
Копирайтинг
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#5761