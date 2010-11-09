Имею украинское филологическое образование(университет). Пишу одинаково грамотно как по-русски, так и по-украински. Могу делать переводы.
В Израиле окончила колледж, свободно владею ивритом, т.е. могу делать переводы с иврита.
Также могу переводить с английского.
Могу корректировать и редактировать текст.
Грамотна, ответственна, подхожу серьёзно и творчески ко всем поставленным задачам.
Свои тексты также могу оформлять своими же фотографиями.
Стихи, Песни и Проза
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Редактирование и Корректура
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Переводы
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Копирайтинг
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