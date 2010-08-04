7 лет - опыт разработки на С/C++ с использованием Win API, MFC, VCL, QT и пр.

Проекты:

Мультимедийная система реализованная на Linux для x86 и mips.

Система удаленного администрирования web-серверов (Win API).

Генератор отчетов в рамках системы быстрого проектирования программ автоматизации.

Автоматизации производственной/торговой/закупочной деятельности предприятий, а так же экономический анализ.

1.5 года опыт работы на C#:

MS Office compound document extractor

CAD-система

Большой опыт работы с различными БД.