7 лет - опыт разработки на С/C++ с использованием Win API, MFC, VCL, QT и пр.
Проекты:
Мультимедийная система реализованная на Linux для x86 и mips.
Система удаленного администрирования web-серверов (Win API).
Генератор отчетов в рамках системы быстрого проектирования программ автоматизации.
Автоматизации производственной/торговой/закупочной деятельности предприятий, а так же экономический анализ.
1.5 года опыт работы на C#:
MS Office compound document extractor
CAD-система
Большой опыт работы с различными БД.
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