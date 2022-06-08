GalleryLife

Качественная и без нарушения сроков верстка сайтов. BEM, CSS3/HTML5, SCSS, GULP, чистый JS, jQuery, React, Redux, AJAX.
Я всегда за качественную работу
Гарантия на верстку. В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.
Знания, умения, навыки:
- HTML5, CSS3, SASS, JavaScript, jQuery, React, Redux, React router, Ajax.
- Кроссбраузерность.
- Резиновая верстка.
- Адаптивная верстка.
- Gulp/Webpack
- Git
- Parallax scrolling.
- Использование спрайтов.
- E-mail: [email protected]
- Телеграм: link