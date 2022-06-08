GalleryLife

Качественная и без нарушения сроков верстка сайтов. BEM, CSS3/HTML5, SCSS, GULP, чистый JS, jQuery, React, Redux, AJAX.

Я всегда за качественную работу

Гарантия на верстку. В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

Знания, умения, навыки: