GalleryLife

Сергей Полищук GalleryLife

 
25 летУкраина/Киев
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Качественная и без нарушения сроков верстка сайтов. BEM, CSS3/HTML5, SCSS, GULP, чистый JS, jQuery, React, Redux, AJAX.

Я всегда за качественную работу

Гарантия на верстку. В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

Знания, умения, навыки:

  • HTML5, CSS3, SASS, JavaScript, jQuery, React, Redux, React router, Ajax.
  • Кроссбраузерность.
  • Резиновая верстка.
  • Адаптивная верстка.
  • Gulp/Webpack
  • Git
  • Parallax scrolling.
  • Использование спрайтов.
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JavascriptВерстка сайтаReactjQueryAjaxSCSSSASSGulp