Администрирование: Win2000/Win2003 server (в т.ч. failover clusters, AD, политики, резервное копирование, AV-защита), Linux/BSD системы (firewall, router, прокси, почтовые сервера, построение VPN, LDAP+Samba домен-контроллер и т.д.), Solaris (опыт небольшой, администрирование биллинга на perl-mysql у местного провайдера), опыт работы с VDS.

Программирование: shell в пределах элементарного, C++/Perl/VBS, PL/SQL

СУБД: Oracle/Oracle Developer, MS SQL, MySQL

IP-телефония, тел. станции Avaya, есть опыт работы с CISCO (серии каталист)

Прочее: знание ITIL/ITSM, проектное и линейное планирование, опыт работы в сфере ИТ c 1999 года, в настоящее время работаю full time, но с минимальной загрузкой (1-3 часа в день, не считая редких авралов). Английский свободно, большой опыт командной работы.

Готов к участию в удаленных проектах либо по свободному графику (уехать из офиса надолго не могу, зато в офисе свободного времени хватает даже на компиляцию LFS)