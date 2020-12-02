Galo4ka

Здравствуйте! Меня зовут Галина.Если Вам нужны бухгалтерские услуги, тогда Вам ко мне!Имею 11-летний опыт работы в бухгалтерской сфере на руководящих должностях (заместителя главного бухгалтера, главного бухгалтера). Владею ведением учета в полном объеме предприятий на общей системе с НДС (от кадровой документации до составления налоговой и финансовой отчетности), а также бухгалтерским и налоговым учетом предприятий и ФЛП на упрощенной системе налогооблажения.В свободное от работы время увлекаюсь копирайтом и рерайтом.Главные качества: исполнительность, внимательность, коммуникабельность, стрессоустойчивость.Буду рада сотрудничать с Вами!