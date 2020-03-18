Галина
Доброго времени суток, уважаемые заказчики!
Предлагаю свои услуги и готова сотрудничать с вами по направлениям:
- редактирование текстов;
- копирайтинг;
- рерайтинг;
- написание учебных работ по различным дисциплинам.
Со своей стороны гарантирую:
- грамотность;
- профессионализм;
- ответственность;
- добросовестность;
- своевременное исполнение заказа.
О себе: имею два высших образования - техническое и юридическое. Ответственно и бережно отношусь к русскому языку, владею хорошим словарным запасом и способами преподнесения текста. Скрупулёзна в работе. Высокая скорость набора текста.
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Портфолио
- Контрольная работа "Принцип талиона..."79 просмотров
- Контрольная работа по дисциплине "Психология"83 просмотра
- Выпускная квалификационная работа76 просмотров