Галина

Доброго времени суток, уважаемые заказчики!

Предлагаю свои услуги и готова сотрудничать с вами по направлениям:

- редактирование текстов;

- копирайтинг;

- рерайтинг;

- написание учебных работ по различным дисциплинам.

Со своей стороны гарантирую:

- грамотность;

- профессионализм;

- ответственность;

- добросовестность;

- своевременное исполнение заказа.

О себе: имею два высших образования - техническое и юридическое. Ответственно и бережно отношусь к русскому языку, владею хорошим словарным запасом и способами преподнесения текста. Скрупулёзна в работе. Высокая скорость набора текста.