Galyna_pro

Професійні та інші навички:
- вільний користувач: MS Office (Word, Excel, Power Point);
- працюю із сервісами: text.ru, etxt, advego, content-watch тощо.
Рівень знання мов:
українська – рідна, російська – вільно.
Перелік пропонованих послуг:
- написання текстових робіт різних рівнів складності;
- складання цікавих і пізнавальних, описових статей, для наповнення контенту, згідно встановлених вимог;
- написання змістовних та корисних статей, для наповнення інформативних, навчальних і розважальних інтернет-ресурсів, соціальних мереж та блогів;
- формування оригінальних текстів, зокрема рекламного характеру, написаних у відповідності до потреб і побажань замовника, з дотриманням законів здорового сприйняття;
- створення унікальних авторських текстів, які містять необхідні ключові слова, у відповідності до семантичного ядра; написаних з дотриманням правил seo-просування і адаптованих під пошукові системи;
- редагування наявних в замовника статей, з метою оновлення існуючого контенту;
- написання та переклад текстів з/на українську/російську/англійську мови;
- транскрибація україномовних і російськомовних аудіовізуальних матеріалів.
Додаткова інформація:
- оновленість редагованих текстів 35-70%;
- оригінальність сформованих текстів 75-95%;
- унікальність власноруч написаних авторських текстів 100%.