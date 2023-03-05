Galyna_pro

Професійні та інші навички:

- вільний користувач: MS Office (Word, Excel, Power Point);

- працюю із сервісами: text.ru, etxt, advego, content-watch тощо.

Рівень знання мов:

українська – рідна, російська – вільно.

Перелік пропонованих послуг:

- написання текстових робіт різних рівнів складності;

- складання цікавих і пізнавальних, описових статей, для наповнення контенту, згідно встановлених вимог;

- написання змістовних та корисних статей, для наповнення інформативних, навчальних і розважальних інтернет-ресурсів, соціальних мереж та блогів;

- формування оригінальних текстів, зокрема рекламного характеру, написаних у відповідності до потреб і побажань замовника, з дотриманням законів здорового сприйняття;

- створення унікальних авторських текстів, які містять необхідні ключові слова, у відповідності до семантичного ядра; написаних з дотриманням правил seo-просування і адаптованих під пошукові системи;

- редагування наявних в замовника статей, з метою оновлення існуючого контенту;

- написання та переклад текстів з/на українську/російську/англійську мови;

- транскрибація україномовних і російськомовних аудіовізуальних матеріалів.

Додаткова інформація:

- оновленість редагованих текстів 35-70%;

- оригінальність сформованих текстів 75-95%;

- унікальність власноруч написаних авторських текстів 100%.