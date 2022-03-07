Качественно, аккуратно, быстро!

Предоставляю обработку фотографий в Photoshop, от простой ретуши или цветокорекции до сложных работ и постеров.

Обработка выполняется в течении 1-5 дней.

Как производиться заказ товара:

Мы с вами обговариваем заказ;

После того как мы обговорили заказ, вы мне скидываете исходники любым удобным способом;

После этого я делаю работу, скидываю ее вам в уменьшенном варианте или с моим логотипом;

Когда вы увидели работу, я вам скидываю номер карты для оплаты. И после этого я вам отправляю работу в хорошем качестве.