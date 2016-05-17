Проекты с «AR-дополненной реальностью». App и IOS приложения. ПО для Touchscreen и Kinect Games.

Почему я здесь !

- опыт в разработке AR-проектов (дополненная реальность)

- опыт в разработке VR-проектов (виртуальная реальность)

- ПО для Интерактивных столов, киосков и тд.

- Kinect games

- серверные решения для Ios и App приложений

и многое другое....