Весь опыт моей трудовой деятельности, профессиональные знания и навыки, а также ожидания дальнейшего продвижения лежат в области дизайна (как на исполнительском, так и на административном уровне). На данный момент в своем активе я имею более чем 5-летний опыт работы. В течение последних лет я осуществляю успешную деятельность по выбранному направлению, имею наработанные связи и опыт сотрудничества с крупнейшими российскими предприятиями. Ссылка на портфолио: https://www.behance.net/khoruzhevskaya