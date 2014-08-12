Пишу с удовольствием
Имею высшее педагогическое образование, стаж работы 20 лет. Пишу статьи с 2013 года. Многому научилась, с удовольствием получаю новую информацию.
Работаю медленно, но качественно. Срочных заказов не люблю.
Не более 5000 в день! Да ещё на вычитку день и проверку уникальности.
Если Вам нужен качественный текст, без воды и бреда - сработаемся. Люблю подробное ТЗ, при недостатке информации обязательно задам уточняющие вопросы. В первую очередь мне важно знать:
- для кого предназначен текст
- какие цели преследует заказчик
- на каком сайте будет размещён
Грамотна, пунктуальна, уважаю мнение заказчиков. На критику реагирую адекватно. Но до сих пор доработок никто не требовал. Не утверждаю, что знаю всё. Но любой материал изучаю глубоко и только после этого пишу.
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