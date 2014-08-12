Пишу с удовольствием

Имею высшее педагогическое образование, стаж работы 20 лет. Пишу статьи с 2013 года. Многому научилась, с удовольствием получаю новую информацию.

Работаю медленно, но качественно. Срочных заказов не люблю.

Не более 5000 в день! Да ещё на вычитку день и проверку уникальности.

Если Вам нужен качественный текст, без воды и бреда - сработаемся. Люблю подробное ТЗ, при недостатке информации обязательно задам уточняющие вопросы. В первую очередь мне важно знать:

для кого предназначен текст

какие цели преследует заказчик

на каком сайте будет размещён

Выполню рерайт, копирайт, SEO. Умею структурировать инфрмацию, писать читабельные и интересные тексты.

Грамотна, пунктуальна, уважаю мнение заказчиков. На критику реагирую адекватно. Но до сих пор доработок никто не требовал. Не утверждаю, что знаю всё. Но любой материал изучаю глубоко и только после этого пишу.