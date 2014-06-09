Бухгалтерские услуги! Ваши налоги-наша забота! Личный эксперт в море финанс

Бухгалтерские и юридические услуги

ООО "Данатель"

Стаж более 10 лет! Все режимы налогообложения! Весь спектр бух.услуг!Качественно, быстро и бюджетно!

*Налоговая, бухгалтерская отчетность

*Абонентское обслуживание

*Представление интересов в налоговой инспекции, ПФР, ФСС.

*Получение справок с налоговой, ПФР, ФСС, выяснения по штрафам, несданным отчетам и т.д.

*Ведение бух. и кадрового учета

*Проверка (аудит) и восстановление бух. и налогового учета

*Составление калькуляций и технол.карт для общепита

*Консультации по налоговому и бух.учету

89234319877 Жанна Анатольевна