Бухгалтерские услуги! Ваши налоги-наша забота! Личный эксперт в море финанс
Бухгалтерские и юридические услуги
ООО "Данатель"
Стаж более 10 лет! Все режимы налогообложения! Весь спектр бух.услуг!Качественно, быстро и бюджетно!
*Налоговая, бухгалтерская отчетность
*Абонентское обслуживание
*Представление интересов в налоговой инспекции, ПФР, ФСС.
*Получение справок с налоговой, ПФР, ФСС, выяснения по штрафам, несданным отчетам и т.д.
*Ведение бух. и кадрового учета
*Проверка (аудит) и восстановление бух. и налогового учета
*Составление калькуляций и технол.карт для общепита
*Консультации по налоговому и бух.учету
89234319877 Жанна Анатольевна
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