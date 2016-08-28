3d-графика и все, что с ней связано

Здравствуйте, уважаемые заказчики!

Я работаю в сфере компьютерной графики уже более 2 лет. Данная деятельность является моим любимым делом, что, в свою очередь, сказывается на конечном результате, который отличается вниманием к деталям, придерживанием установленных сроков исполнения и соответствием с пожеланиями заказчиков. Сотрудничество с таковыми всегда выстраиваю на принципах взаимоуважения и ответственности по отношению к поставленной задаче.

Основные направления моей деятельности:

- предметное низко- и высокополигональное моделирование;

- визуализация и освещение интерьерных и экстерьерных сцен;

- создание визиток, флаеров, открыток, баннеров и другой полиграфической продукции;

- обработка фото различной степени сложности;

- разработка и дизайн сайтов.

Настроен на продуктивную работу и всегда готов к диалогу и компромиссам в поиске совместных решений!

E-mail для связи: [email protected]

Skype: garant_spp