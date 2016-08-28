Здравствуйте, уважаемые заказчики!
Я работаю в сфере компьютерной графики уже более 2 лет. Данная деятельность является моим любимым делом, что, в свою очередь, сказывается на конечном результате, который отличается вниманием к деталям, придерживанием установленных сроков исполнения и соответствием с пожеланиями заказчиков. Сотрудничество с таковыми всегда выстраиваю на принципах взаимоуважения и ответственности по отношению к поставленной задаче.
Основные направления моей деятельности:
- предметное низко- и высокополигональное моделирование;
- визуализация и освещение интерьерных и экстерьерных сцен;
- создание визиток, флаеров, открыток, баннеров и другой полиграфической продукции;
- обработка фото различной степени сложности;
- разработка и дизайн сайтов.
Настроен на продуктивную работу и всегда готов к диалогу и компромиссам в поиске совместных решений!
E-mail для связи: [email protected]
Skype: garant_spp