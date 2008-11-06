Под ие7 цсс есть, всё работает. Но в ие6 сайт разваливается. Верстальщика(который делал) не могу найти, а как поправить под более старую версию броузера не знаю.
HTML-верстка1 исполнитель
Закрыт
15 лет назад
Под ие7 цсс есть, всё работает. Но в ие6 сайт разваливается. Верстальщика(который делал) не могу найти, а как поправить под более старую версию броузера не знаю.
Сделать редизайн части шапки сайта + дизайн пары элементов сайта. icq 411-016-633
Garant-remont.org Установки системы управления контентом + небольшие графические изменения дизайна