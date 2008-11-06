GarantR

Юрий Лес GarantR

 
43 годаРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
redmax88
Максим 
35 летМолдова
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
25 отзывов
$15
10 баллов
15 лет назад
Редизайн шапки+пара новых элементов
За выполненную работу деньги получил в полном объёме
Совместными усилиями создали то, что мне было нужно. Человек всё время онлайн, работает быстро. Я доволен :)
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snowwons
37 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$30
10 баллов
15 лет назад
Установка системы управления контентом
Отличный заказчик. Подробно объяснил задание, предоставил необходимые материалы. С оплатой тоже не возникло проблем.
Всё сделал отлично, установил и настроил как мне хотелось, помогает советом и после установки. На мой взгял лучшее соотношение цена/качество :D
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