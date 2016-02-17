Переводчик (юрист по совместительству)

- Консультации по Законодательству Республики Казахстан (а именно - Гражданский/Уголовный/Административный/Трудовой кодексы/Закон о государственной закупке/ПДД), помощь в составлении: иска (заявление, встречный иск, доверенность на представительство в суде); договоров (купли-продажи, аренды, оказания услуг, прочее на Ваше усмотрение).

- Могу заниматься переводом с английского, итальянского, немецкого на русский и наоборот по тематике: медицина, инженерия, юриспруденция, художественная литература.

Портфолио по итальянскому языку см. в аватарке.