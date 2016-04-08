Опыт работы

После 5 лет успешной учебы в Московском Педагогическом Государственном Университете в 2015 году окончила учебу по специальности лингвист-переводчик по английскому и французскому языку. Во время учебы мне удалось набрать большой опыт работы в различных бюро переводов. Начиная с 3 курса обучения я начала практиковать частную преподавательскую деятельность (мой диплом позволяет мне работать и преподавателем). В данной момент я в совершенстве владею 4 языками (английский , французский, азербайджанский и турецкий), что позволяет мне брать работу любой сложности. На сегодняшний день я перевела более 2000 страниц текста со всех языков и имею более 2000 часов практики преподавания.