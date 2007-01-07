С английским языком работаю более 10 лет.
Есть опыт перевода текстов военной, спортивной и исторической тематики.
Есть публикации в журнале "Мой игровой компьютер".
Есть опыт руководства группой переводчиком для локализации крупного проекта.
Есть связи с большим количеством хороших переводчиков и копирайтеров.
Tекст, переведенный на английский язык, всегда проходит редактуру у носителя языка
(американца, живущего в Украине, преподавателя английского), и конечная версия перевода
согласовывается с ним.
Успешно сотрудничаю с такими фирмами:
Media Contact LLC (копирайтер, написание и перевод рекламных обзоров флеш-игр на английский
язык);
http://www.justfreegames.com/review_index.html
Mistland-South (перевод руководств к играм: "Ghost Recon Advanced Warfighter",
"Panzer Elite Action - Танковая гвардия", полная локализация игры
"Terrawars - New York Invasion" на русский язык);
PIPE Studio (редакторская работа: правка русского текста в Sudden Strike DVD Collection
(издатель - "БУКА"), локализация игры "Полная труба" и официального сайта
(http://www.pipestudio.ru/fullpipe_new/index.php?Lang=en) на английский язык,
полная локализация игры "Just Cause" (издатель - "Новый Диск") на
русский язык);
PlayTen (перевод руководств к игре "Freaky Tuner");
"Берсерк-Онлайн" (полная локализация клиента игры на английский язык).
С информационным ресурсом: http://cyberstyle.ru/ (перевод и написание
новостных лент).
С электронным журналом "Game Developer Россия":
http://gamedeveloper.ru (перевод статей).
Локализация сайта Конференции разработчиков игр http://gdcrussia.com/ на английский язык.
Копирайтер магазина интимных товаров: http://www.intimline.ru .
Готов взять на себя создание контента, наполнение сайта, руководство коллективом переводчиков, журналистов, копирайтеров.
ICQ: 301851207
Надеюсь на сотрудничество.
mailto: gard2[at]mail.ru