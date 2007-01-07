С английским языком работаю более 10 лет.

Есть опыт перевода текстов военной, спортивной и исторической тематики.

Есть публикации в журнале "Мой игровой компьютер".

Есть опыт руководства группой переводчиком для локализации крупного проекта.

Есть связи с большим количеством хороших переводчиков и копирайтеров.

Tекст, переведенный на английский язык, всегда проходит редактуру у носителя языка

(американца, живущего в Украине, преподавателя английского), и конечная версия перевода

согласовывается с ним.

Успешно сотрудничаю с такими фирмами:

Media Contact LLC (копирайтер, написание и перевод рекламных обзоров флеш-игр на английский

язык);

http://www.justfreegames.com/review_index.html

Mistland-South (перевод руководств к играм: "Ghost Recon Advanced Warfighter",

"Panzer Elite Action - Танковая гвардия", полная локализация игры

"Terrawars - New York Invasion" на русский язык);

PIPE Studio (редакторская работа: правка русского текста в Sudden Strike DVD Collection

(издатель - "БУКА"), локализация игры "Полная труба" и официального сайта

(http://www.pipestudio.ru/fullpipe_new/index.php?Lang=en) на английский язык,

полная локализация игры "Just Cause" (издатель - "Новый Диск") на

русский язык);

PlayTen (перевод руководств к игре "Freaky Tuner");

"Берсерк-Онлайн" (полная локализация клиента игры на английский язык).

С информационным ресурсом: http://cyberstyle.ru/ (перевод и написание

новостных лент).

С электронным журналом "Game Developer Россия":

http://gamedeveloper.ru (перевод статей).

Локализация сайта Конференции разработчиков игр http://gdcrussia.com/ на английский язык.

Копирайтер магазина интимных товаров: http://www.intimline.ru .

Готов взять на себя создание контента, наполнение сайта, руководство коллективом переводчиков, журналистов, копирайтеров.

ICQ: 301851207

Надеюсь на сотрудничество.

mailto: gard2[at]mail.ru