Парсинг сбор баз данных компаний
Маркетинг и парсинг (сбор) информации
Здравствуйте, я занимаюсь сбором баз данных
- Парсинг (сбор) данных по целевым аудиториям из групп соц.сетей VK, Facebook, Instagram, Telegram - логины, номера телефонов, ID, профили и т.д.
- Парсинг (сбор) резюме, контактов компаний с карты Яндекс Yandex и Гугл Google, 2ГИС.
- Парсинг (сбор) данных с досок объявлений, с маркетплейсов, с сайтов в таблицу. Цена, контакты, наименования, статьи и так далее.
Так же:
- Маркетинговый анализ, анализ конкурентов, структуры трафика сайтов конкурентов.
- Готовая таблица на выходе с данными и макетами
Я против войны в Украине!