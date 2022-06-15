Парсинг сбор баз данных компаний Маркетинг и парсинг (сбор) информации Здравствуйте, я занимаюсь сбором баз данных Парсинг (сбор) данных по целевым аудиториям из групп соц.сетей VK, Facebook, Instagram, Telegram - логины, номера телефонов, ID, профили и т.д.

Парсинг (сбор) резюме, контактов компаний с карты Яндекс Yandex и Гугл Google, 2ГИС.

Парсинг (сбор) данных с досок объявлений, с маркетплейсов, с сайтов в таблицу. Цена, контакты, наименования, статьи и так далее. В результате вы получите готовые базы таблиц в форматах в *.txt *.xls *.xlsx *.csv с компаниями, контактами для загрузки в CRM или таргетированной рекламы Так же: Маркетинговый анализ, анализ конкурентов, структуры трафика сайтов конкурентов.

Готовая таблица на выходе с данными и макетами Обращайтесь, сделаем! )) Обращайтесь, сделаем! ))

Я против войны в Украине !