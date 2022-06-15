Garevild

Илья Garevild

 
39 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Парсинг сбор баз данных компаний

Маркетинг и парсинг (сбор) информации

Здравствуйте, я занимаюсь сбором баз данных

  • Парсинг (сбор) данных по целевым аудиториям из групп соц.сетей VK, Facebook, Instagram, Telegram - логины, номера телефонов, ID, профили и т.д.
  • Парсинг (сбор) резюме, контактов компаний с карты Яндекс Yandex и Гугл Google, 2ГИС.
  • Парсинг (сбор) данных с досок объявлений, с маркетплейсов, с сайтов в таблицу. Цена, контакты, наименования, статьи и так далее.
В результате вы получите готовые базы таблиц в форматах в *.txt *.xls *.xlsx *.csv с компаниями, контактами для загрузки в CRM или таргетированной рекламы

Так же:

  • Маркетинговый анализ, анализ конкурентов, структуры трафика сайтов конкурентов.
  • Готовая таблица на выходе с данными и макетами
Обращайтесь, сделаем! ))