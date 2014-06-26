Графический дизайн: лого, печать, наружная и интерьерная реклама. Интерьер

Графический дизайн

Креатив, создание логотипов, бренд-буков, фирменного стиля и его поддержание – от идеи до сдачи в печать всех рекламных материалов компании:

• различные формы полиграфической продукции (визитки, календари, буклеты, каталоги)

разработка макетов для рекламы в прессе; книжной продукции, печатных изданий;

• сувенирная продукция (от стандартной до эксклюзивной (с привлечением к выполнению скульпторов и витражистов);

• наружная реклама (баннеры, уличные щиты, вывески с внутренней и наружной подсветкой);

реклама на автотранспорте;

• Дизайн и разработка нестандартных веб-сайтов, gif баннеров;