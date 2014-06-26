Графический дизайн: лого, печать, наружная и интерьерная реклама. Интерьер
Графический дизайн
Креатив, создание логотипов, бренд-буков, фирменного стиля и его поддержание – от идеи до сдачи в печать всех рекламных материалов компании:
• различные формы полиграфической продукции (визитки, календари, буклеты, каталоги)
разработка макетов для рекламы в прессе; книжной продукции, печатных изданий;
• сувенирная продукция (от стандартной до эксклюзивной (с привлечением к выполнению скульпторов и витражистов);
• наружная реклама (баннеры, уличные щиты, вывески с внутренней и наружной подсветкой);
реклама на автотранспорте;
• Дизайн и разработка нестандартных веб-сайтов, gif баннеров;
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Портфолио
- Интерьер, наружная реклама120 просмотров
- Лого, реклама на авто,119 просмотров
- Ребрендинг Логотипа Медицинской компании128 просмотров