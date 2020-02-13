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Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
4 года назад
Огромное спасибо Игорю за проделанную работу. Он всегда на связи, сделал все качественно и даже раньше сроков. Я остался очень доволен результатом. Всем советую данного исполнителя как ответственного и знающего своё дело. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
Работа без напряжение все на достойном деловом уровне