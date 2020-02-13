Огромное спасибо Игорю за проделанную работу. Он всегда на связи, сделал все качественно и даже раньше сроков. Я остался очень доволен результатом. Всем советую данного исполнителя как ответственного и знающего своё дело. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.