Gariba5117

Выполню вашу работу с ответственностью

Выпускница политехнического университета, факультет международные отношения, кафедра зарубежное регионоведенье. Свободно говорю на турецком языке, так как является родным языком, несколько лет занималась переводами и работа логистом, занималась закупкой в Турции. Базовое знание корейского языка. Несколько лет занималась составлением Бизнес-плана и открытием бизнеса под ключ. Быстро обучаема, коммуникативна, ответственно подхожу к любой работе.