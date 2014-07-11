Профессиональная настройка контекстной рекламы
Настройка контекстной рекламы Яндекс.Директ и Google AdWords.
Являюсь: Сертифицированным специалистом Google AdWords
Что входит в настройку:
1) Сбор максимального количества ключевых слов
2) Составление списка минус-слов как общих, так и тематических
3) Дублирование ключевого слова в тексте объявления (для повышения кликабельности)
4) Настройка дополнительных ссылок
5) Настройка расширений, только в Google AdWords (ваши объявления будут большего размера, чем у ваших конкурентов)
6) Добавления ключевого слова в URL объявления, только в Google AdWords (ваши объявления будут еще заметнее)
Опыт настройки рекламных кампаний в Яндекс.Директ и Google AdWords - 2 года.
Для наглядности, можете посмотреть скриншоты работ, для моих клиентов.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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