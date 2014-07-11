Профессиональная настройка контекстной рекламы

Настройка контекстной рекламы Яндекс.Директ и Google AdWords.

Являюсь: Сертифицированным специалистом Google AdWords

Что входит в настройку:

1) Сбор максимального количества ключевых слов

2) Составление списка минус-слов как общих, так и тематических

3) Дублирование ключевого слова в тексте объявления (для повышения кликабельности)

4) Настройка дополнительных ссылок

5) Настройка расширений, только в Google AdWords (ваши объявления будут большего размера, чем у ваших конкурентов)

6) Добавления ключевого слова в URL объявления, только в Google AdWords (ваши объявления будут еще заметнее)

Опыт настройки рекламных кампаний в Яндекс.Директ и Google AdWords - 2 года.

Для наглядности, можете посмотреть скриншоты работ, для моих клиентов.