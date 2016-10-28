Garretshadow1303

Необходимо написать стихотворение-поздравление к юбилею 40-летней женщины. Вариант должен содержать 7-10 куплетов, отражающих теплоту и радость праздника.
Стихи, Песни и Проза13 заявок
Закрыт
3 года назад
Необходимо написать стихотворение-поздравление к юбилею 40-летней женщины. Вариант должен содержать 7-10 куплетов, отражающих теплоту и радость праздника.
Подробности в ЛС
Стих на заказ
Требуется написать более 10 стихотворений. Размер каждого и темы переданы исполнителю.
Темы и количество стихов оговорены с исполнителем.
Требуется написать стихи. Подробное задание передано исполнителю.
Стих. Подробности в лс