Garretshadow1303

Константин Иванов Garretshadow1303

 
46 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
6 месяцев назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

litera_tor57
Татьяна 
67 лет
8 лет в сервисе
Была
3 года назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Лирическое стихотворение
Константин - замечательный заказчик! Очень приятно с ним работать в атмосфере полного доверия и взаимопонимания. Всегда рада общению и сотрудничеству с ним. Рекомендую!
Все просто замечательно. Работа выполняется в сроки и очень качественно. Особенно хочется отметить профессиональный подход к написанию текстов и к их смысловой нагрузке, которые четко передают эмоциональную составляющую. Спасибо
Ответный отзыв
litera_tor57
Татьяна 
67 лет
8 лет в сервисе
Была
3 года назад
$20
10 баллов
7 лет назад
Авторский стих
Благодарна Константину за приятное сотрудничество. Отличный заказчик. Всё на высшем уровне. Рекомендую. Буду рада написать для него стихи еще.
Спасибо Татьяне за сотрудничество. Все выполнено очень качественно и в срок.
Ответный отзыв
karver
39 лет
16 лет в сервисе
Был
4 часа назад
$380
10 баллов
8 лет назад
Написание стихов
Еще одно прекрасное сотрудничество. Спасибо за интересный проект.
Все как всегда отлично и в срок
Ответный отзыв
karver
39 лет
16 лет в сервисе
Был
4 часа назад
$470
10 баллов
8 лет назад
Требуется написать стихи на заданные темы
Еще одно прекрасное сотрудничество. Спасибо!
Вопросы по качеству, содержанию и срокам отсутствуют. все как всегда на высшем уровне!!!
Ответный отзыв
karver
39 лет
16 лет в сервисе
Был
4 часа назад
$150
10 баллов
8 лет назад
Написать стихи
Доволен сотрудничеством с Константином. Спасибо за проект.
Все отлично. В прочем как всегда Александр справился на 100%. Все понравилось
Ответный отзыв
Показать больше отзывов