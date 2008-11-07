- Знание на уровне администратора всех основных операционных систем Windows 98/NT/2000/XP/2003, Linux,

FreeBSD, OS/2, QNX;

- программирование в 1с 7.7-8.1;

- опыт внедрения ERP систем на основе 1с, MFG/PRO etc.

- любые серверные приложения, как Windows-based, так и *nix-based;

- системы удаленного доступа - сервера терминалов, Citrix;

- почтовые системы с интеграцией в систему документооборота;

- администрирование баз данных Oracle, MSSQL, MySQL, PgSQL, Firebird etc.;

- сетевое оборудование, создание защищенных сетей передачи данных (vpn, pptp, ipsec);

- настройка и администрирование АТС, сопряжение с ip-телефонным оборудованием;