- Знание на уровне администратора всех основных операционных систем Windows 98/NT/2000/XP/2003, Linux,
FreeBSD, OS/2, QNX;
- программирование в 1с 7.7-8.1;
- опыт внедрения ERP систем на основе 1с, MFG/PRO etc.
- любые серверные приложения, как Windows-based, так и *nix-based;
- системы удаленного доступа - сервера терминалов, Citrix;
- почтовые системы с интеграцией в систему документооборота;
- администрирование баз данных Oracle, MSSQL, MySQL, PgSQL, Firebird etc.;
- сетевое оборудование, создание защищенных сетей передачи данных (vpn, pptp, ipsec);
- настройка и администрирование АТС, сопряжение с ip-телефонным оборудованием;