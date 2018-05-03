Оригинальное Лого

Сделаю за маленький срок оригинальное лого (от 1 до 2дней(Просто нужно совмещать с учебой))

Работаю во многих популярных программах для редактирования фотографий, таких как: Photoshop и многие др.

Если захотите могу отправить тестовые (черновые) работы, но на это тоже может уйти какое-то кол-во времени.(в зависимости от сложности работы)

Я очень надеюсь на Ваше понимание и Вашу терпение и спасибо, что заказываете и пользуетесь моими хоть и скромными, но надеюсь качественными работами!:)

Цена договорная. В зависимости, как я уже писал ранее сложности работы.