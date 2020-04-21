Html/CSS вёрстка с вниманием к деталям.

Нарабатываю портфолио, поэтому у Вас есть хороший шанс получить отличную работу за символическую плату. В процессе обучения, на данный момент освоил HTML вёрстку, стилизацию с помощью CSS/SCSS, начинаю осваивать JS. Очень ответственный и дотошный в работе, говорят, это то, что нужно хорошему верстальщику. С удовольствием приму несложные заказы по профилю.