Создам сайт и настрою контекстную рекламу в Яндекс Директ

Всем привет! Меня зовут Жанслу. Я начинающий веб-мастер и специалист по контекстной рекламе в Яндекс Директ.

1) Предлагаю свои услуги по созданию сайта на площадке WordPress:

регистрация домена, хостинга, разработка макета дизайна сайта, установка и настройка Вашего сайта на хостинг, публикация сайта в интернете,наполнение сайта контентом текстовой и графической информацией. Формы для связи, контент для почтовой рассылки.

Делаю сайты-визитки, landing page, сайт под ключ, верстка e-mail рассылок и доработка

функциональности сайтов.

2) Настраиваю контекстную рекламу в Яндекс Директ с предварительным аудитом сайта. Даю подробные рекомендации по улучшению возможностей сайта, если таковые понадобятся. Для первых запусков рекламы делаю тестовую настройку. Во всех остальных случаях сразу настраиваю основную рекламу. Все детали по настройке и оплате обговариваются заранее.

Оцениваю свои умения и способности так,что берусь только за те проекты, которые смогу

выполнить и уложиться в срок.

Если Вас заинтересовало моё предложение, предлагаю обсудить детальнее.Мои контакты:

Email: [email protected]

Skype: gasmin1282

Ватсап, вайбер: 89085896565

Вконтакте: https://vk.com/gasminchik

С уважением Жанслу.