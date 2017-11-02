Менеджер испаноязычных проектов (латиноамериканская аудитория), переводчик, преподаватель испанского языка
Владение иностранными языками
Испанский –свободное владение (В2-С1)Английский –базовый (А2) Профессиональные навыки
Опыт продажв испаноязычные страныРазрабатывалемейл стратегии для Латинской АмерикиРазличный ибольшой опыт преподаванияОпыт работыс HTMLОфисные программы:Microsoft Office, Thunderbird, Skype, и т.д.Работа ссервисами массовой рассылки, работы с базами данных контактов, анализ итогов
рассылки, и прочее.Менеджеры: Teamer,RedmineБольшой опытработы в CS Photoshop
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Портфолио
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