GaurTatiana

Инфографика для маркетплейсов Wildberries | OZON и др

Привет! Меня зовут Таня

Я графический дизайнер. Создам для Вас продающую инфографику для маркетплейсов таких как:

▫Wildberries

▫Ozon

▫Яндекс Маркет

▫AliExpress

▫и др

С моими карточками, ваш товар выйдет в Top

Мои принципы работы:

✔Индивидуальный подход (карточки создаю с нуля, без шаблонов)

✔Качество

✔Скорость

Сроки выполнения работы 1-2 дня. В зависимости от загруженности .

Работаю на результат.

Так же дополнительно разрабатываю рекламные баннеры для соц сетей и компаний.

Буду рада сотрудничеству🤝. Портфолио прилагаю.