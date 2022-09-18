GaurTatiana

Инфографика для маркетплейсов Wildberries | OZON и др
Привет! Меня зовут Таня
Я графический дизайнер. Создам для Вас продающую инфографику для маркетплейсов таких как:
▫Wildberries
▫Ozon
▫Яндекс Маркет
▫AliExpress
▫и др
С моими карточками, ваш товар выйдет в Top
Мои принципы работы:
✔Индивидуальный подход (карточки создаю с нуля, без шаблонов)
✔Качество
✔Скорость
Сроки выполнения работы 1-2 дня. В зависимости от загруженности .
Работаю на результат.
Так же дополнительно разрабатываю рекламные баннеры для соц сетей и компаний.
Буду рада сотрудничеству🤝. Портфолио прилагаю.
Я против войны в Украине!