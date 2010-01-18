Gax

Сергей Gax

 
35 летРоссия/Петрозаводск
18 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад

Профессиональные навыки

Операционные системы - Опытный пользователь Microsoft Windows (98,2000,XP).

Серверное ПО - средства общения (icq/jaber/irc), удаленное администрирование (ssh).

Клиентское ПО - Microsoft Word/Exel/Access/PowerPoint.

Технические навыки - Технология LAN, ADSL. Оргтехника.

Дополнительные навыки - Html-верстка (html 4.0,xhtml 1.0), графические пакеты (Photoshop/Gimp), СМС биллинги, контент.

Дополнительная информация

Языки Английский технический

HTML