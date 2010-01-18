Профессиональные навыки
Операционные системы - Опытный пользователь Microsoft Windows (98,2000,XP).
Серверное ПО - средства общения (icq/jaber/irc), удаленное администрирование (ssh).
Клиентское ПО - Microsoft Word/Exel/Access/PowerPoint.
Технические навыки - Технология LAN, ADSL. Оргтехника.
Дополнительные навыки - Html-верстка (html 4.0,xhtml 1.0), графические пакеты (Photoshop/Gimp), СМС биллинги, контент.
Дополнительная информация
Языки Английский технический
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