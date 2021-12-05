Gazizova_Dinara

Высшее гуманитарное образование (СПбГУ) + курс по дизайну UX/UI
Хочу создавать проекты, которые будут радовать глаз не только заказчика, но и всех пользователей!
Умею работать в многозадачном режиме, быстро учусь, стремлюсь к постоянному совершенствованию.
Есть опыт работы в редактуре. Официальное трудоустройство в продажах авторских сувениров с 2017 года по настоящее время.
В наличии:
-опыт работы в условиях нестабильного рабочего дня
-желание получить опыт в дизайне мобильных приложений
-умение работать в команде
-ответственность
-готовность к самосовершенствованию и повышению квалификации
-гибкость ума
-грамотная устная и письменная речь
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