Gazizova_Dinara

Высшее гуманитарное образование (СПбГУ) + курс по дизайну UX/UI

Хочу создавать проекты, которые будут радовать глаз не только заказчика, но и всех пользователей!

Умею работать в многозадачном режиме, быстро учусь, стремлюсь к постоянному совершенствованию.

Есть опыт работы в редактуре. Официальное трудоустройство в продажах авторских сувениров с 2017 года по настоящее время.

В наличии:

-опыт работы в условиях нестабильного рабочего дня

-желание получить опыт в дизайне мобильных приложений

-умение работать в команде

-ответственность

-готовность к самосовершенствованию и повышению квалификации

-гибкость ума

-грамотная устная и письменная речь