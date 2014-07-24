Кондратович Глеб Игоревич
Возраст: 21 год (д.р. 02.09.1992)
Семейное положение: не женат
E-mail: [email protected]
Образование:
2013-н.вр. МГИМО
Магистратура по направлению: «Зарубежное регионоведение»
2009-2013 МГИМО
Специальность: бакалавр регионоведения со
знанием иностранных языков (Финский, Эстонский, Английский, Немецкий)
Профессиональный опыт:
Был волонтером-ассистентом на Зимних Олимпийских Играх в Сочи 2014 (английский язык, финский язык, немецкий язык).
Знаком со спортивной тематикой.
Работал переводчиком-фрилансером в Москве (финский, немецкий язык).
Знаком с экономической тематикой.
Благодаря учебе, имею постоянно практику перевода (английский и финский) общественно-политической тематики.
Профессиональные навыки:
Windows, Word, Excel, Internet Explorer, Power Point, оргтехника
Иностранные языки:
Английский: уровень C1
Финский: уровень С1
Немецкий: уровень В2
Дополнительно:
Имею загранпаспорт, готов к краткосрочным командировкам.