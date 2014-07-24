Кондратович Глеб Игоревич

Возраст: 21 год (д.р. 02.09.1992)

Семейное положение: не женат

E-mail: [email protected]

Образование:

2013-н.вр. МГИМО

Магистратура по направлению: «Зарубежное регионоведение»

2009-2013 МГИМО

Специальность: бакалавр регионоведения со

знанием иностранных языков (Финский, Эстонский, Английский, Немецкий)

Профессиональный опыт:

Был волонтером-ассистентом на Зимних Олимпийских Играх в Сочи 2014 (английский язык, финский язык, немецкий язык).

Знаком со спортивной тематикой.

Работал переводчиком-фрилансером в Москве (финский, немецкий язык).

Знаком с экономической тематикой.

Благодаря учебе, имею постоянно практику перевода (английский и финский) общественно-политической тематики.

Профессиональные навыки:

Windows, Word, Excel, Internet Explorer, Power Point, оргтехника

Иностранные языки:

Английский: уровень C1

Финский: уровень С1

Немецкий: уровень В2

Дополнительно:

Имею загранпаспорт, готов к краткосрочным командировкам.