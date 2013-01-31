Приветствую всех посетителей этой страницы!

Спасибо, что заинтересовались моей кандидатурой и заглянули в мое мини-резюме!

Предоставляю Вам такие услуги:

• Написание статей практически любой тематики.

• Качественный копирайтинг – интересные тексты, как для людей, так и для поисковых машин.

• Уникальный рерайтинг – ручная и глубокая переработка текста с полным погружением в тематику.

• Продающие SEO тексты для сайтов.

• Наполнения сайтов текстами, статьями, новостями на разные темы, разной сложности, для разных целей и «под ключ».

Если Вам необходимы статьи высокого качества, которые будут привлекать внимание пользователей к Вашему ресурсу – буду рад сотрудничеству!

Гарантирую уникальный контент, легкий и приятный для чтения, а также индивидуальный и творческий подход к каждому заказу.

Работаю как с маленькими, так и с большими объемами.

Буду рад видеть Вас в числе своих заказчиков!

ICQ 449252714