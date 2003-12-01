Предоставлю монтаж видео, сделаю превью к видеоролику, шапку для канала. аватарку и т.д. Помогу решить проблемы с ПК и помогу улучшить его.
Я СМОГУ ПРЕДОСТАВИТЬ:
- Монтаж видеоролика (от простой обрезки видео, до профессионального монтажа видеоролика)
- Создание превью для видеоролика
- Оформление паблика в вк и канала на ютубе (шапка и аватарка)
- Консультация по поводу ПК (освобождение места на жёстком диске, улучшение производительности, переустановка Windows и многое другое!)
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Монтаж видеоролика и создание превью53 просмотра