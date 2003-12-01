Geek28

Кирилл Макеев Geek28

 
20 летРоссия/Новочеркасск
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Предоставлю монтаж видео, сделаю превью к видеоролику, шапку для канала. аватарку и т.д. Помогу решить проблемы с ПК и помогу улучшить его.

Я СМОГУ ПРЕДОСТАВИТЬ:

  • Монтаж видеоролика (от простой обрезки видео, до профессионального монтажа видеоролика)
  • Создание превью для видеоролика 
  • Оформление паблика в вк и канала на ютубе (шапка и аватарка)
  • Консультация по поводу ПК (освобождение места на жёстком диске, улучшение производительности, переустановка Windows и многое другое!)

Портфолио