Запись аудио и озвучивание видео рекламы. Сведение, мастеринг. Коррекция вокала.

Работаю 15 лет. Сотни довольных клиентов. постоянно у микрофона. Дорого, качественно, быстро.

Сроки и стоимость работ обсуждаются индивидуально, в зависимости от сложности и объема текста.

Связь:

Skype: one-geen-168

Viber/Telegram/WatsApp: +375292014933