GeenStudio

Евгений GeenStudio

 
31 годБеларусь/Барановичи
6 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Запись аудио и озвучивание видео рекламы. Сведение, мастеринг. Коррекция вокала.

Работаю 15 лет. Сотни довольных клиентов. постоянно у микрофона. Дорого, качественно, быстро.

Сроки и стоимость работ обсуждаются индивидуально, в зависимости от сложности и объема текста.

Связь:

Skype: one-geen-168

Viber/Telegram/WatsApp: +375292014933

Озвучивание
нет отзывов
$5/час
от $15
#250
Аудиомонтаж
нет отзывов
$10/час
от $25
#282