Запись аудио и озвучивание видео рекламы. Сведение, мастеринг. Коррекция вокала.
Работаю 15 лет. Сотни довольных клиентов. постоянно у микрофона. Дорого, качественно, быстро.
Сроки и стоимость работ обсуждаются индивидуально, в зависимости от сложности и объема текста.
Связь:
Skype: one-geen-168
Viber/Telegram/WatsApp: +375292014933
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Портфолио
- Сведение/Мастеринг песни 453 просмотра
- Сведение/Мастеринг песни 340 просмотров
- Сведение/Мастеринг песни 2104 просмотра
- Сведение/Мастеринг песни 198 просмотров
- Реклама контактного зоопарка.113 просмотров
- Реклама детского магазина. (жен)103 просмотра
- Реклама магазина шубы. (Муж)120 просмотров
Озвучивание
нет отзывов
$5/час
от $15
#250
Аудиомонтаж
нет отзывов
$10/час
от $25
#282