Geistliche

Ваш заказ - мои деньги.

Ф.И.О. и контакты:

Фесенко Илья Геннадиевич | Контакт. тел.: 063-390-67-86 | Email: [email protected]

Цель:

Получение работы для приобретения финансовой стабильности и личностного развития

Уровень ожидаемой заработной платы: от 1000 тыс. грн и >.

Опыт работы:

• Музыкальные интернет-издания «Music Wall», «Omusic ukraine», «Dreamiech Vision», «Rockcity.dn.ua»

Октябрь 2010 – Декабрь 2012 Независимый журналист

- Составление статей, релизов по собственному желанию

- Копирайтинг, рерайтинг

- Поиск и размещение новостей

• Музыкальный журнал «Ben Journal»

Январь 2012 – наст. вр. Независимый журналист

- Составление статей, релизов на заказ

- Ведущий 2-х собственных колонок: "По стопам Рок-н-ролла", "Звездная биография" (Портфолио имеется)

Образование:

1. Окончил 5 курсов Донецкого государственного университета информатики и искусственного интеллекта (ныне ДонНТУ). Имею степень специалиста и квалифицируюсь, как техник-программист.

2. 4 года музыкальной школы по классу ударных инструментов.

Профессиональные навыки и знания:

• Знание операционных систем семейства MS Windows и сопутствующего программного обеспечения (Microsoft office, Excel, Outlook), с последующей их настройкой и отладкой;

• Опыт работы с Adobe Photoshop (ср. уровень), ACDSee,

• Умение работать с операционной системой Linux;

• Мониторинг системных ресурсов и пользовательских сессий;

• Знание аппаратной части ПК;

• Хорошее понимание принципов работы реестра, выполняемых им задач, а также умение им манипулировать (администрирование и защита реестра, резервное копирование и восстановление);

• Базы данных (MySQL, Oracle);

• Знание английского языка на среднем уровне.

Личностные качества:

Стремление к профессиональному росту и самосовершествованию, ответственность, быстрая обучаемость и адаптация к рабочей среде, коммуникабельность, целеустремленность, творческий подход к решению проблем, стрессоустойчивость, аналитический склад ума, инициативность, пунктуальность.