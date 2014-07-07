Geistliche

Ф.И.О. и контакты:
Фесенко Илья Геннадиевич | Контакт. тел.: 063-390-67-86 | Email: [email protected]
Цель:
Получение работы для приобретения финансовой стабильности и личностного развития
Уровень ожидаемой заработной платы: от 1000 тыс. грн и >.
Опыт работы:
• Музыкальные интернет-издания «Music Wall», «Omusic ukraine», «Dreamiech Vision», «Rockcity.dn.ua»
Октябрь 2010 – Декабрь 2012 Независимый журналист
- Составление статей, релизов по собственному желанию
- Копирайтинг, рерайтинг
- Поиск и размещение новостей
• Музыкальный журнал «Ben Journal»
Январь 2012 – наст. вр. Независимый журналист
- Составление статей, релизов на заказ
- Ведущий 2-х собственных колонок: "По стопам Рок-н-ролла", "Звездная биография" (Портфолио имеется)
Образование:
1. Окончил 5 курсов Донецкого государственного университета информатики и искусственного интеллекта (ныне ДонНТУ). Имею степень специалиста и квалифицируюсь, как техник-программист.
2. 4 года музыкальной школы по классу ударных инструментов.
Профессиональные навыки и знания:
• Знание операционных систем семейства MS Windows и сопутствующего программного обеспечения (Microsoft office, Excel, Outlook), с последующей их настройкой и отладкой;
• Опыт работы с Adobe Photoshop (ср. уровень), ACDSee,
• Умение работать с операционной системой Linux;
• Мониторинг системных ресурсов и пользовательских сессий;
• Знание аппаратной части ПК;
• Хорошее понимание принципов работы реестра, выполняемых им задач, а также умение им манипулировать (администрирование и защита реестра, резервное копирование и восстановление);
• Базы данных (MySQL, Oracle);
• Знание английского языка на среднем уровне.
Личностные качества:
Стремление к профессиональному росту и самосовершествованию, ответственность, быстрая обучаемость и адаптация к рабочей среде, коммуникабельность, целеустремленность, творческий подход к решению проблем, стрессоустойчивость, аналитический склад ума, инициативность, пунктуальность.
P.S. Сетевой маркетинг не интересует!