Качественный перевод с английского на русский, украинский и наоборот!

Свободное владение операционной системой Windows XP Professional,

Свободное владение пакетом программ Microsoft office, работа в сети Internet

Английский (сертификат о свободном владении Английским языком 1й степени, выдан СНАУ), Русский, Украинский свободно

Французский средний уровень

Немецкий начальный уровень

Перевод с английского, на русский, украинский

С русского, украинского на английский

Опыт общения с иностранцами

Личные качества: организованность, целеустремленность, коммуникабельность, ответственность, оперативность, пунктуальность, креативность, оптимизм, быстрая обучаемость.

Образование высшее.