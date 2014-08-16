Качественный перевод с английского на русский, украинский и наоборот!
Свободное владение операционной системой Windows XP Professional,
Свободное владение пакетом программ Microsoft office, работа в сети Internet
Английский (сертификат о свободном владении Английским языком 1й степени, выдан СНАУ), Русский, Украинский свободно
Французский средний уровень
Немецкий начальный уровень
Перевод с английского, на русский, украинский
С русского, украинского на английский
Опыт общения с иностранцами
Личные качества: организованность, целеустремленность, коммуникабельность, ответственность, оперативность, пунктуальность, креативность, оптимизм, быстрая обучаемость.
Образование высшее.