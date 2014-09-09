GektorPrime

Алексей Ржечицкий GektorPrime

 
38 летУкраина/Киев
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Wireheads s.r.o.

Чешская компания с представительством в Киеве предлагает свои услуги в разработке и сопровождении.

Languages:

Python

JavaScript

PHP

Frameworks:

Flask

Backbone

Yii

Storages:

MySQL

MongoDB

Redis

PHPJavascriptPythonMySQLMongoDBYiiRedisBackbone.jsFlask
Тестирование сайтов
нет отзывов
от $30
от 1 дня
#1400
Интернет-магазины
нет отзывов
от $30
от 1 дня
#1497
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $30
от 1 дня
#1876
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $30
от 1 дня
#2297
Веб-программирование
нет отзывов
от $30
от 1 дня
#4257
HTML-верстка
нет отзывов
от $30
от 1 дня
#6113
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