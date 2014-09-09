Wireheads s.r.o.
Чешская компания с представительством в Киеве предлагает свои услуги в разработке и сопровождении.
Languages:
Python
JavaScript
PHP
Frameworks:
Flask
Backbone
Yii
Storages:
MySQL
MongoDB
Redis
Тестирование сайтов
нет отзывов
от $30
от 1 дня
#1400
Интернет-магазины
нет отзывов
от $30
от 1 дня
#1497
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $30
от 1 дня
#1876
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $30
от 1 дня
#2297
Веб-программирование
нет отзывов
от $30
от 1 дня
#4257
HTML-верстка
нет отзывов
от $30
от 1 дня
#6113