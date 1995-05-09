Gelgers

Станислав Gelgers

 
29 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад

Резюме:

   Гельгер Станіслав Юрійович                                               

   Дата народження:                    09.05.1995                                    

   Місце проживання:                  м. Львів   Контактна інформація:           тел. моб. 0987812050   Ціль резюме:                              Працевлаштування

   E-mail:                                           [email protected]

Освіта: Вища освіта:01.09.2016-30.12.2017р. Львівська політехніка. Факультет: Будівництво. Спеціальність «Міське будівництво та господарство». (диплом магістра)

 01.08.2014 – 20.06.2016р. –       Львівська політехніка. Факультет: будівництво. Спеціальність «Міське будівництво та господарство». ( Диплом бакалавра).01.07.2010-02.07.2014р. –    Львівський техніко-економічний коледж. Спеціальність «Будівництво та реконструкція будівель та споруд» ( Диплом молодшого спеціаліста).Досвід роботи:З 30.10.2016 – працював віддалено, а саме проектував житлові будинки, системи вентиляції, кондиціонування, електропостачання.

З 30.06.2016 по 30.09.2016 Проходив стажування та працював у відділі районної архітектури, а саме розробляв проект.

З 1.03.2014 р. – по 01.04.2014 р. -  ТзОВ "Нарольський і партнери".  Проходив переддипломну практику. 

Особисті якості:    Характер спокійний, урівноважений, доброзичливий,  відповідальний, комунікабельний.

Додаткові навики:            

Знання комп’ютера, вільно володію (MS Office, AutoCad, 3d-max, АВК-5, Compass)