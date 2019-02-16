Имею три высших образования по данной специальности. Представлял большие фирмы и компании, как и в западных, так и в восточных странах. Ознакомлен со всеми тенденциями в данной сфере на сегодняшний день. Имеется опыт работы во всех известных и малоизвестных программах по дизайну и оформлению.

Образование школы искусства, тонкий и эстетический вкус делает работы интересными и неповторимыми. Грамотный подбор не только шрифтов, но и композиции, цветовой гаммы отобразит суть не только компании, но и не оставит равнодушным Ваших клиентов.

° Все что указанно в списке моих работ, создается с максимальной уникальностью, без единой копии из глобальных поисковиков. После создания, какого-либо заказа ничего не патентуется создателем, все принадлежит заказчику.

° Заказы выполняются максимально качественно.