Фотошопщик=) (Дизайнер-Рекламщик)

Отлично владею Photoshop

Профессионально занимаюсь обработкой фотографий:

1. Ретушь

2. Реставрация

3. Цвето- и свето-коррекция

4. Фотомонтаж

5. Составление одной фотографии из нескольких

6. Замена фона

7. Фотоколлаж

8. Многое другое

Работа с анимацией, банерами.

Наружная реклама разработка, дизайн, подгонка.

Графический дизайн, цифровая живопись, веб дизайн. Обработка фотографий, цветокоррекция, оптимизация графики для web, стилизация фотографии под живопись маслом, акварель, карандаш. Изготовление шаблонов, графики для вебсайтов, нарезка.