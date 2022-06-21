IT-компания "GEMBA"

Молодая и амбициозная компания "GEMBA" - производное слово от термина "Gemba Kaizen". Оно вбирает в себя весь философский смысл японской концепции и следует ей как в работе, так и в жизни.

В японском языке слово «кайдзен» означает «непрерывное совершенствование». Исходя из этой стратегии, в процесс совершенствования вовлекаются все — от руководителей до рядовых сотрудников, причем ее реализация требует относительно небольших материальных затрат и благодаря этому наша команда может в полной мере реализовать все задачи наших клиентов максимально эффективно и практично.

Наши продукты помогают автоматизировать и рационализировать всю цепочку рабочих процессов в любой компании. . Основная цель компании - предоставлять качественные, надежные и простые в использовании программные решения. Мы нужны тем, кто понимает значение технологий в развитии бизнеса или просто привык к высокому качеству во всём.

Опыт позволяет нашей команде решить практически любые задачи в IT-области.

Одной из целей компании является давать возможность обучаться тем, кому это недоступно ли не имеет возможность. Часть средств мы направляем на благие дела и создание продуктов для улучшения жизни и услуг.

Выбирая нас вы выбирайте Команду, а не компанию.

GEMBA - Promotion \ Creation \ Development