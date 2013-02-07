Gen-i-uS

Максим Gen-i-uS

 
35 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Качественно, быстро, креативно

ХУДОЖНИК-ДИЗАЙНЕР

ДИЗАЙН разработка ведется по следующим направлениям:

визиток, логотипов и спец. символики;

приглашений, плакатов, создание фирменного стиля;

каталогов, буклетов, открыток, календарей;

дизайн для наружной рекламы;

Дизайн – это только вершина айсберга!)

ПРИНИМАЮ ЗАКАЗЫ ПОРТРЕТОВ, ПЕЙЗАЖЕЙ, КОПИИ КАРТИН ВЕЛИКИХ ХУДОЖНИКОВ

Верстка полиграфии
нет отзывов
от $45
от 1 дня
#1828
Наружная реклама
нет отзывов
от $50
от 1 дня
#1879
Дизайн продукции
нет отзывов
от $70
от 1 дня
#1972
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $100
от 1 дня
#4973