Качественно, быстро, креативно
ХУДОЖНИК-ДИЗАЙНЕР
ДИЗАЙН разработка ведется по следующим направлениям:
визиток, логотипов и спец. символики;
приглашений, плакатов, создание фирменного стиля;
каталогов, буклетов, открыток, календарей;
дизайн для наружной рекламы;
Дизайн – это только вершина айсберга!)
ПРИНИМАЮ ЗАКАЗЫ ПОРТРЕТОВ, ПЕЙЗАЖЕЙ, КОПИИ КАРТИН ВЕЛИКИХ ХУДОЖНИКОВ
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от $45
от 1 дня
#1828
Наружная реклама
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от $50
от 1 дня
#1879
Дизайн продукции
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от $70
от 1 дня
#1972
Логотипы и Знаки
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от $100
от 1 дня
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