Generous_toad

Моей первой работой была продажа журналов работа и зарплата у станций метро. Спустя 16 лет я так же занимаюсь продажами,но уже по взрослому

Образование: инженер-технолог пищевых производств.

Development manager

Опыт: в продажах с 14 лет. На данный момент в мои обязанности входит весь цикл производитель - клиент.

Навыки: аналитический склад ума, критическое мышление, умение произвести первое впечатление, анализ импорта экспорта, потенциалы рынка, индивидуальная система поиска клиентов, выход на ЛПР, стратегии развития и ценообразования, постановка, задач приводящих к цели, планирование, контроль, обучение, отчётность дал проектам поставщикам и работодателю, креативность, нестандартные решения, переговоры на уровне собственников компаний с оборотами 100 000 000 USD и выше.