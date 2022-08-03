Genika_007

Ольга Милинюк Genika_007

 
31 годБеларусь/Минск
6 лет на фриланс-бирже
Была
год назад

Занимаюсь разработкой:

  • Логотипы Фирменный стиль (визитки, бланки, конверты, фирменные папки и т.д.).
  • Дизайн наружной рекламы / Дизайн продукции / Упаковки.
Гарантирую:

  • Серьезное отношение и максимальную отдачу работе.
  • Качественную работу.
  • Соблюдение сроков и договоренностей.
  • Внесение правок и пожеланий бесплатно.
Цена:
  • Договорная, к каждому подойду индивидуально.
Буду рада сотрудничеству!
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