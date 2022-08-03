Занимаюсь разработкой : Логотипы Фирменный стиль (визитки, бланки, конверты, фирменные папки и т.д.).

Дизайн наружной рекламы / Дизайн продукции / Упаковки. Гарантирую : Серьезное отношение и максимальную отдачу работе.

Качественную работу.

Соблюдение сроков и договоренностей.

Внесение правок и пожеланий бесплатно . Цена: Договорная, к каждому подойду индивидуально. Буду рада сотрудничеству! Буду рада сотрудничеству!

Я против войны в Украине !