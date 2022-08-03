Занимаюсь разработкой:
- Логотипы Фирменный стиль (визитки, бланки, конверты, фирменные папки и т.д.).
- Дизайн наружной рекламы / Дизайн продукции / Упаковки.
- Серьезное отношение и максимальную отдачу работе.
- Качественную работу.
- Соблюдение сроков и договоренностей.
- Внесение правок и пожеланий бесплатно.
- Договорная, к каждому подойду индивидуально.
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Редизайн регистрации в приложении Сбербанк Онлайн50 просмотров
- Упаковка сока Беллакт60 просмотров
- Проекты для БПС-Сбербанка [ 2019-2021 ]64 просмотра
- Наружняя реклама и фирстиль для VR-студии Avalon48 просмотров
- Презентация работ видеопродакшн студии Avocado45 просмотров
- Квартальный календарь для строительной фирмы79 просмотров
- Логотип и фирменный стиль для турфирмы153 просмотра
- Авторская иллюстрация136 просмотров
- Подарочный сертификат на покупку нижнего белья243 просмотра
- Баннеры для рекламы в Яндексе (телефон Ulefone S1)146 просмотров
- Постеры для Инстаграм140 просмотров
- Коктейльный каталог174 просмотра