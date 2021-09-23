GeniusFastTime

Видеомонтажер

Всех приветствую! Если вы ко мне зашли, значит я, вас заинтересовал.

Моя работа заключается в том, чтобы делать различные видеоролики из ваших фрагментов видео и так же фотографий.

Могу подобрать музыку к любому видеоролику, чтобы работа смотрелась гармонично с видеорядом.

Можем работать вместе и так же раздельно, в том плане, что вы можете присутствовать в процессе работы, мы можем пользоваться, различными связями, к примеру - Discord, Skype, Zoom, сразу можете править ошибки или недочёты в реальном времени.

Работаю в программе Adobe premiere pro, если понадобиться могу пользовать Adobe after effects и Sony Vegas, а так же Davinci resolve.

Спасибо, что выбрали меня!