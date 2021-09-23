GeniusFastTime

Сергей GeniusFastTimeGeniusFastTime
23 годаРоссия/Санкт-Петербург
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Видеомонтажер
Всех приветствую! Если вы ко мне зашли, значит я, вас заинтересовал.
Моя работа заключается в том, чтобы делать различные видеоролики из ваших фрагментов видео и так же фотографий.
Могу подобрать музыку к любому видеоролику, чтобы работа смотрелась гармонично с видеорядом.
Можем работать вместе и так же раздельно, в том плане, что вы можете присутствовать в процессе работы, мы можем пользоваться, различными связями, к примеру - Discord, Skype, Zoom, сразу можете править ошибки или недочёты в реальном времени.
Работаю в программе Adobe premiere pro, если понадобиться могу пользовать Adobe after effects и Sony Vegas, а так же Davinci resolve.
Спасибо, что выбрали меня!
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