Создаю и веду продающие аккаунты в Инстаграм. Пишу контент-план и текст к постам, обрабатываю фото и видео. Имею за плечами 4 успешных кейса.

Моя работа заключается в том, чтобы ваш аккаунт в Инстаграме зацепил нового посетителя за 3 секунды. Для этого я разрабатываю с вами стратегию продвижения. Оформляю шапку профиля. Затем пишу контент- план, работаю над дизайном вашей ленты, оформляю вечные сторис и веду ваш аккаунт каждый день. Один раз в сутки 1 пост и 3-5 сторис по контент-плану. Подбираю хештеги и геолокации по которым вас найдет ваша целевая аудитория. Подписываюсь и лайкаю подписчиков ваших конкурентов. Отвечаю в директ и в комментариях.