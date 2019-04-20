GennadyRSA

Специалист по контекстной рекламе РСЯ
Меня зовут Геннадий Миклашов . Я специалист в интернет-рекламе Рекламной Сети Яндекса. Я прошел тренинг по интернет-рекламе, усиленно изучил самые современные технологии
рекламы. В настройку РСЯ входит: - анализ конкурентов. - сбор ключевых фраз. -
составление заголовков и объявлений. - составление уникальных объявлений с
фото, ценой и ссылкой на товар. - подбор оптимальной ставки за клик. -
планирование бюджета - повышение конверсии Качественная настройка РСЯ может
вывести в плюс практически любую рекламную компанию.
Буду рад сотрудничеству.
Мои контакты:
Tel +79508919319
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