GennadyRSA

Специалист по контекстной рекламе РСЯ

Меня зовут Геннадий Миклашов . Я специалист в интернет-рекламе Рекламной Сети Яндекса. Я прошел тренинг по интернет-рекламе, усиленно изучил самые современные технологии

рекламы. В настройку РСЯ входит: - анализ конкурентов. - сбор ключевых фраз. -

составление заголовков и объявлений. - составление уникальных объявлений с

фото, ценой и ссылкой на товар. - подбор оптимальной ставки за клик. -

планирование бюджета - повышение конверсии Качественная настройка РСЯ может

вывести в плюс практически любую рекламную компанию.

Буду рад сотрудничеству.

Мои контакты:

E-m [email protected]

vk.com/id157532049

Tel +79508919319

http://genrsa.ru