$100
Привет ! Купил себе хост и домен на www.one.com, у меня инт магазин www.max-electronic.se . Помогите создать шаблон с корзиной и системой оплаты (минимум ...
Дизайн сайтов2 исполнителя
Закрыт
14 лет назад
Привет ! Купил себе хост и домен на www.one.com, у меня инт магазин www.max-electronic.se . Помогите создать шаблон с корзиной и системой оплаты (минимум ...
Добрый вечер. Купил себе хост и домен на http://www.one.com Необходим опытный адимнистратор OpenCart. необходимо установить и провести первоначальную настройку магазина http://www.max-electronic.se Список необходимых работ. 0. ...