Разработка flash-клиента для онлайновой игры. Клиент-сервер API уже есть, нужен только клиент. Работа удаленная, но "в тесном взаимодействии". Поэтому: если вы не живете в Питере, то это минус, как ни крути.. Обязательно хорошее знание ActionScript. Начинающим флешерам этот заказ ...