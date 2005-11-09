Разработка flash-клиента для онлайновой игры. Клиент-сервер API уже есть, нужен только клиент. Работа удаленная, но "в тесном взаимодействии". Поэтому: если вы не живете в Питере, то это минус, как ни крути.. Обязательно хорошее знание ActionScript. Начинающим флешерам этот заказ ...
- $500Веб-программирование2 заявкиЗакрыт18 лет назад
- $500
Отрисовка и анимация персонажей для онлайнового мультимедиа-проекта. Работа удаленная, но "в тесном взаимодействии". Поэтому: если вы не живете в Питере, то это минус, как ни крути.. Что надо: Требуются скетчи, арт, flash-анимация. Художественные навыки, умение рисовать людей, анимировать ...Анимация3 заявкиЗакрыт18 лет назад
- $500
Нужна разработка клиентской части к браузерной многопользовательской онлайн-игре. Требуется как программирование, так и дизайн с анимацией. Либо использовать наш готовый дизайн - тогда только анимация и программинг. Серверная часть пишется другим человеком. Работа разовая, её не ...Дизайн интерфейсов и игр5 заявокЗакрыт18 лет назад