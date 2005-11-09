GeoStorm

Гость GeoStorm

 
NaN лет
18 лет на фриланс-бирже
Был
18 лет назад
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  • Требуется flash-программист

    $500

    Разработка flash-клиента для онлайновой игры. Клиент-сервер API уже есть, нужен только клиент. Работа удаленная, но "в тесном взаимодействии". Поэтому: если вы не живете в Питере, то это минус, как ни крути.. Обязательно хорошее знание ActionScript. Начинающим флешерам этот заказ ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    18 лет назад

  • Нужен flash-аниматор

    $500

    Отрисовка и анимация персонажей для онлайнового мультимедиа-проекта. Работа удаленная, но "в тесном взаимодействии". Поэтому: если вы не живете в Питере, то это минус, как ни крути.. Что надо: Требуются скетчи, арт, flash-анимация. Художественные навыки, умение рисовать людей, анимировать ...

    Анимация3 заявки
    Закрыт
    18 лет назад

  • Flash-интерфейс к онлайновой игре

    $500

    Нужна разработка клиентской части к браузерной многопользовательской онлайн-игре. Требуется как программирование, так и дизайн с анимацией. Либо использовать наш готовый дизайн - тогда только анимация и программинг. Серверная часть пишется другим человеком. Работа разовая, её не ...

    Дизайн интерфейсов и игр5 заявок
    Закрыт
    18 лет назад